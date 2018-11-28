4828 ноября 2018

Бухгалтер показал в строке 080 расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев налог с зарплаты за сентябрь, который удержал при выплате зарплаты в октябре. Это верно или надо уточнять расчет?

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отвечает:

Нет, не верно. Но уточнять расчет не надо.

НДФЛ с сентябрьской зарплаты перенесите из строки 080 в строку 070 в расчете за год (письмо ФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984). По строке 080 расчета 6-НДФЛ указывают сумму налога, которую вы не удержали с доходов в натуральной форме или в виде материальной выгоды и не сможете удержать до конца года. Это те суммы налога, на которые вы должны подать в инспекцию справку 2-НДФЛ с признаком 2. Такая ситуация возможна, если отсутствовали выплаты других доходов в денежной форме (п. 3.3 Порядка, утв. приказом № ММВ-7-11/450, письмо ФНС от 22.05.2017 № БС-4-11/9569).

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