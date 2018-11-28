Не правильно. Если срок перечисления НДФЛ выпадает на выходной день, его перечисляют в ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК, письмо ФНС от 13.03.2017 № БС-4-11/4440). В вашем примере это 1 октября. В разделе 2 расчета выплату отпускных показывают в периоде, когда она завершилась, то есть наступил срок перечисления налога (письмо ФНС от 21.07.2017 № БС-4-11/14329). Значит, отпускные нужно было включить только в 6-НДФЛ за 2018 год.

Но раз вы отразили отпускные в расчете за 9 месяцев, то оставьте как есть. Можно не сдавать уточненку. Просто в расчете за 2018 год эту выплату в разделе 2 уже не показывайте.

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