Да, нормально. В строке 070 указывают НДФЛ, который удержали с начала года и до конца отчетного периода (п. 3.3 Порядка, утв. приказом № ММВ-7-11/450). В строке 140 раздела 2 указывают удержанный налог, срок уплаты которого пришелся на последний квартал отчетного периода (п. 4.2 Порядка, утв. приказом № ММВ-7-11/450).

Сумма в строке 070 может не совпасть с суммой строк 140 всех расчетов с начала года. Такого контрольного соотношения нет (письмо ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852). Несовпадение возможно в ситуациях, когда момент удержания и срок уплаты налога приходятся на разные кварталы и даже годы.

Вероятно, эти строки у вас не совпали, потому что компания выплатила зарплату в последний рабочий день III квартала — 28.09.2018. А срок уплаты налога приходится на рабочий день — 01.10.2018. Выплату зарплаты вы уже отразите в разделе 2 отчета 6-НДФЛ за 2018 год.

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