6830 ноября 2018

Какую ставку НДС применять в 2019 году, если договор заключили в 2018 году?

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отвечает:

С 1 января 2019 года считайте НДС по ставке 20 процентов независимо от условий договора и от того, когда его заключили. Новая ставка действует и в том случае, когда в договоре стороны указали ставку 18 процентов. При этом налоговое законодательство не регулирует договорные отношения. Поэтому компаниям нужно определиться, за счет чьих средств будут уплачиваться дополнительные 2 процента налога — за счет продавца или покупателя.

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