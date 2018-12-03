Исчислять НДФЛ с оплаты обслуживания карты не нужно.

Работодатель удерживает НДФЛ со всех доходов, которые получают от него сотрудники (подп. 1 п. 3 ст. 24 НК). Причем доходы могут быть и неденежными. Но компания платит ежегодную комиссию банку в своих интересах: проще оформлять платежки, сокращаются траты на банковское обслуживание.

Поэтому плата за обслуживание карт — это не выплата в пользу сотрудников и не их экономическая выгода. Дохода не возникает.

А значит, начислять НДФЛ и страховые взносы не нужно. Чиновники уже давно придерживаются такого мнения (письмо Минфина от 28.10.2010 № 03-04-06/6–255).

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