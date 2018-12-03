263 декабря 2018

Мы перечислили НДС позже срока. Инспекторы это выявили на выездной проверке. Возражение на акт мы писать не стали, так как согласны, что допустили нарушение. После мы решили попросить налоговиков снизить штраф. Нам уменьшат штраф по итогам проверки, если прошло три недели после того, как мы получили акт?

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отвечает:

Штраф можно уменьшить. Для этого напишите ходатайство. Если есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство, инспектор обязан снизить сумму как минимум в два раза (ст. 112 НК).

У компании есть месяц, чтобы подать письменные возражения на акт проверки (п. 6 ст. 100 НК). Вы с актом согласны, но хотите снизить штраф. В таком случае также в течение месяца подайте ходатайство о снижении штрафа. Перечислите смягчающие обстоятельства.

Например, незначительный период просрочки, тяжелое финансовое состояние, несоразмерность штрафа нарушению и т. д.

Смягчающие обстоятельства стоит подтвердить документами. Иначе есть риск, что инспекторы не примут доводы. Если будет хотя бы одно такое обстоятельство, то налоговики снизят штраф минимум в два раза (ст. 112 НК).

Налоговики на местах сообщили нам, что примут такое ходатайство.

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