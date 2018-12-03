Штраф можно уменьшить. Для этого напишите ходатайство. Если есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство, инспектор обязан снизить сумму как минимум в два раза (ст. 112 НК).

У компании есть месяц, чтобы подать письменные возражения на акт проверки (п. 6 ст. 100 НК). Вы с актом согласны, но хотите снизить штраф. В таком случае также в течение месяца подайте ходатайство о снижении штрафа. Перечислите смягчающие обстоятельства.

Например, незначительный период просрочки, тяжелое финансовое состояние, несоразмерность штрафа нарушению и т. д.

Смягчающие обстоятельства стоит подтвердить документами. Иначе есть риск, что инспекторы не примут доводы. Если будет хотя бы одно такое обстоятельство, то налоговики снизят штраф минимум в два раза (ст. 112 НК).

Налоговики на местах сообщили нам, что примут такое ходатайство.

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