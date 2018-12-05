225 декабря 2018

Купили легковой автомобиль для поездок по городу. Будем использовать, чтобы добраться в налоговую, фонды, суд и т. д. Как правильно заполнять путевой лист для таких поездок: достаточно ли писать лишь названия улиц или ведомство?

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отвечает:

Отражайте в путевом листе подробный маршрут поездки.

Путевые листы оформляют все компании, которые используют в работе автомобили. Без этого документа налоговики не примут расходы на бензин. При этом составить путевой лист нужно по правилам из приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152.

Один из основных реквизитов путевого листа – маршрут поездки. В нем безопаснее отражать как можно более подробную информацию: с названием улицы, номером дома и наименованием контрагента либо ведомства, куда направлялся служебный автомобиль. Из-за общих формулировок, например «по городу», «по заданию организации», можно лишиться расходов (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.02.2016 № Ф08-626/2016).

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