Порядок действий зависит от того, как вы оформили срочный договор.

Работодатель должен продлить срочный договор с беременной сотрудницей до момента, пока беременность не закончится (ст. 261 ТК). Но действует это правило не во всех случаях.

Срочный контракт может закончиться во время беременности сотрудницы. Тогда продлите его, если компания заключила договор до определенной даты и не делала оговорок о том, что он действует до выхода на работу основной сотрудницы. Так как на свое место вышел основной работник, то переведите беременную работницу на другую должность, которая соответствует ее квалификации и положению (ч. 3 ст. 261 ТК). Попросите у работницы заявление на перевод и издайте приказ. Если сотрудница не согласится на перевод, а иных вакансий у вас не будет, вы вправе ее уволить.

Если контракт действует до выхода основной работницы, продлевать договор вы не обязаны. Вы вправе уволить работницу, как только основная сотрудница выйдет из декрета (ст. 79 ТК).

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