Исправьте фамилию в программе и распечатайте документы с верной расшифровкой.

Практически любые ошибки в приходных и расходных ордерах могут привести к штрафу. Документы с неверной фамилией инспекторы могут не принять на кассовой проверке. Тогда сумму из приходного кассового ордера налоговики посчитают неучтенной выручкой, а деньги из расходника прибавят к остатку наличных. За нарушение в итоге оштрафуют на 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 15.1 КоАП). Таким образом, оставлять старую подпись в кассовой первичке нельзя.

Закон запрещает компаниям исправлять кассовые документы (п. 4.7 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). К ним относятся приходные и расходные кассовые ордера (п. 4.1 Указания № 3210-У). Поэтому оформите новые документы с правильной расшифровкой подписи сотрудника.

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