116 декабря 2018

Открыли два обособленных подразделения. Они состоят на учете в той же инспекции, что и головная компания. Но у них разные ОКТМО. Сколько расчетов 6-НДФЛ сдавать в налоговую?

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отвечает:

Сдайте три расчета 6-НДФЛ в вашу инспекцию.

Компания является налоговым агентом как для сотрудников головного офиса, так и для работников подразделений. Налоговый агент обязан отчитываться о доходах «физиков» по форме 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК).

НДФЛ с доходов всех работников компания платит в одну налоговую, но по разным ОКТМО. В форме 6-НДФЛ налоговый агент так же записывает ОКТМО. В отчете нельзя поставить сразу несколько кодов. Поэтому заполняйте отдельный отчет 6-НДФЛ на каждое подразделение и головной офис. Не имеет значения, что компания сдает отчеты в одну налоговую (письмо ФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

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