176 декабря 2018

Сотрудник долгое время был в отпуске за свой счет. Поэтому мы не знали, что он сменил паспорт. Представили расчет по взносам со старыми паспортными данными работника. Теперь отчет нужно пересдать?

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отвечает:

Вы вправе это сделать.

Налоговики приняли отчет и не потребовали уточнить его. Но вы можете сделать это самостоятельно. В таком случае подайте уточненку с номером 1. По каждому застрахованному «физику», по которому компания нашла несоответствия, в подразделе 3.1 раздела 3 надо записать персональные данные, которые были в первоначальном расчете. Суммовые показатели в подразделе 3.2 обнулите. Одновременно по каждому такому «физику» надо заполнить подраздел 3.1 расчета с верными персональными данными, строки 190–300 подраздела 3.2 заполните правильными значениями [п. 1.2 приложения 2 к приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@].

Налоговые инспекторы сверяют персональные данные застрахованных из раздела 3 расчета с теми, которые есть в информационных ресурсах контролеров. Если в расчете будут неактуальные паспортные сведения о «физике», инспекторы смогут по ним идентифицировать застрахованного. Поэтому, даже если в отчетности вы запишете устаревшие паспортные данные, контролеры все равно поймут, на кого вы подали сведения.

Инспекторы вправе не принять отчет, если обнаружат в нем недостоверные персональные сведения [п. 7 ст. 431 НК]. В таком случае ревизоры вышлют страхователю уведомление об отказе в приеме расчета с указанием ошибок. Исправить их надо в течение пяти рабочих дней. Для этого снова сдайте расчет по взносам, только с верными сведениями. Номер корректировки в таком случае — 0.

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