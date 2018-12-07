Как продлить срочный трудовой договор?

Заключите дополнительное соглашение к договору до того, как закончится его срок. Иначе договор по умолчанию станет бессрочным (ч. 4 ст. 58 ТК, доклад Роструда от 24.10.2018). При этом учтите, что общая продолжительность срока действия договора с учетом продления не должна превышать пяти лет. А также не должно измениться основание, по которому был заключен договор. Например, сотрудник, которого замещает работник по срочному договору, еще не вышел на работу.

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