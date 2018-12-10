Сколько срочных договоров компания вправе заключить?

Кодекс не лимитирует количество срочных договоров. Значит, компания вправе заключать такие контракты, если на то есть основания (ст. 59 ТК). Малые компании и предприниматели с количеством сотрудников до 35 человек вправе заключать срочные договоры со всеми работниками и без ограничений (ст. 59 ТК). Исключение — малые компании в сфере торговли и бытового обслуживания. Такие компании вправе заключать с сотрудниками срочный договор, если работников не больше 20 человек.

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