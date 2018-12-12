3012 декабря 2018

Компания обязана уведомлять сотрудника об окончании срока трудового договора?

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отвечает:

Да. Вручите сотруднику уведомление об истечении срока договора за три календарных дня до его окончания. Документ составьте в двух экземплярах. Первый передадите работнику, второй — оставите себе. Пусть на нем сотрудник распишется в получении (ст. 79 ТК). Уведомление составлять не потребуется, если договор заключали на время исполнения обязанностей отсутствующего работника (разъяснения см. на сайте Государственной инспекции труда Псковской области от 12.11.2018).

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