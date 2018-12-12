3312 декабря 2018

Организация в 2016 году платила налог на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». В 2017 году применяла общую систему. С 2018 года компания опять перешла на упрощенку. Вправе ли компания учесть убыток, который образовался на упрощенке в 2016 году? Как подтвердить сумму убытка?

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отвечает:

Минфин разрешает учесть убыток, возникший на упрощенке с объектом «доходы минус расходы», до перехода на общую систему, если компания затем вернулась на упрощенку (письмо Минфина от 28.01.2011 № 03-11-11/18). Это можно сделать при условии, что в 2018 году организация также применяет объект «доходы минус расходы».

Спишите убыток при расчете налога за 2018 год (п. 1 ст. 346.19 НК, письмо ФНС от 14.07.2010 № ШС-37- 3/6701). Ограничений по сумме убытка нет (п. 7 ст. 346.18 НК). Если убыток спишете не полностью, остаток суммы организация вправе перенести на другой год в пределах 10 лет. Но при расчете авансовых платежей убыток не учитывайте. Его можно учесть только при расчете налога за год.

Сумму убытка нужно подтвердить первичными документами по доходам и расходам — актами, накладными и т. д. Также необходимо иметь копии налоговых деклараций по упрощенке за периоды, когда получили убыток, книгу учета доходов и расходов. Храните документы в течение периода, когда списываете убыток, плюс еще четыре года.

Если в результате списания убытка прошлых лет налог по итогам года получился меньше минимального, уплатите в бюджет минимальный налог. Он равен 1 проценту от доходов.

Разницу между минимальным налогом и суммой налога, рассчитанной в общем порядке, организация вправе списать на расходы в следующем году, даже если по итогам этого года сформируется убыток. В этом случае появится новый убыток, который компания может перенести на будущее (п. 6 ст. 346.18 НК, письмо Минфина от 27.04.2011 № 03-11- 11/106).

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