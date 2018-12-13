Предприниматель на упрощенке может начать применять ЕНВД по новому виду деятельности в течение календарного года (письмо ФНС от 19.09.2014 № ГД-4-3/19079). Для этого необходимо сдать в инспекцию заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД. Это нужно сделать в течение пяти рабочих дней с даты, когда бизнесмен планирует применять вмененку (п. 3 ст. 346.28 НК).

На упрощенке учитывайте доходы по тем видам деятельности, по которым не применяете ЕНВД.

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