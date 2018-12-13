Конечно. Сотрудники трудовых инспекций вправе запрашивать сведения в Фонде социального страхования. Кроме того, отчеты по спецоценке компании-оценщики размещают в государственной информационной системе результатов оценки труда. Все организации, у которых есть официальный сайт, обязаны размещать на них отчеты с результатами спецоценки в течение 30 дней после ее проведения (п. 6 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»). Инспекции постоянно мониторят сайты организаций. Отсутствие отчета о спецоценке будет основанием для внеплановой проверки компании.

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