Предельные значения базы для исчисления взносов вырастут. Уже готов проект постановления с новыми лимитами. При расчете взносов на пенсионное страхование ограничение составит 1 150 000 руб. Как только доход конкретного работника превысит эту сумму, взносы надо начислять по тарифу 10 процентов, а не 22. Для расчета взносов по временной нетрудоспособности и материнству лимит будет 865 000 руб. С доходов сверх этой суммы начислять взносы по тарифу 2,9 процента не надо.

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