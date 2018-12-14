2714 декабря 2018

Как поменяются лимиты доходов для расчета страховых взносов в 2019 году?

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отвечает:

Предельные значения базы для исчисления взносов вырастут. Уже готов проект постановления с новыми лимитами. При расчете взносов на пенсионное страхование ограничение составит 1 150 000 руб. Как только доход конкретного работника превысит эту сумму, взносы надо начислять по тарифу 10 процентов, а не 22. Для расчета взносов по временной нетрудоспособности и материнству лимит будет 865 000 руб. С доходов сверх этой суммы начислять взносы по тарифу 2,9 процента не надо.

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