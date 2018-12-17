Работодатель обязан выдавать зарплату не реже чем каждые полмесяца. При этом первую часть нужно выдать с 16-го по 30-е (31-е) число текущего месяца, вторую — не позднее 15-го числа следующего (ст. 136 ТК). Но эти правила не применяют к премии, если ее назначать не за каждые полмесяца, а за более продолжительные периоды.

Когда выдавать премию, работодатель решает сам. С этим согласны чиновники (письмо Минтруда от 14.02.2017 № 14–1/ООГ-1293). Правила для выплаты бонусов прописывают в коллективном договоре или внутреннем положении (ч. 2 ст. 135 ТК).

Сообщите сотруднице, что не нарушаете закон и поэтому не обязаны платить ей компенсацию за просрочку выплат. Ознакомьте сотрудницу с решениями суда в пользу работодателей по подобным спорам (апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.2018 № 33–15171/2018).

Трудовая премия облагается НДФЛ (подп. 6 п. 1 ст. 208 НК). Удержите налог в момент выплаты бонуса. Перечислите его в бюджет не позднее рабочего дня, следующего за выплатой (п. 6 ст. 226 НК).

Производственную премию надо отразить в 6-НДФЛ (утв. приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@). Ее можно записать в одном блоке с зарплатой за текущий месяц. Ведь даты начисления выплат и перечисления налога в бюджет совпадают.

Премия облагается страховыми взносами. Включите ее в базу за месяц, когда начислили (п. 1 ст. 424 НК).

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