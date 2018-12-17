4217 декабря 2018

По итогам работы за каждый месяц менеджерам по продажам руководитель назначает премию. Выдаем ее раз в два месяца 30-го числа. Новая сотрудница требует изменить срок выплаты и компенсировать ей задержку заработка. Она считает, что премию мы обязаны выдавать не позднее каждого 15-го числа. Сотрудница грозится, что пожалуется в трудинспекцию. Разве мы нарушаем закон?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Работодатель обязан выдавать зарплату не реже чем каждые полмесяца. При этом первую часть нужно выдать с 16-го по 30-е (31-е) число текущего месяца, вторую — не позднее 15-го числа следующего (ст. 136 ТК). Но эти правила не применяют к премии, если ее назначать не за каждые полмесяца, а за более продолжительные периоды.

Когда выдавать премию, работодатель решает сам. С этим согласны чиновники (письмо Минтруда от 14.02.2017 № 14–1/ООГ-1293). Правила для выплаты бонусов прописывают в коллективном договоре или внутреннем положении (ч. 2 ст. 135 ТК).

Сообщите сотруднице, что не нарушаете закон и поэтому не обязаны платить ей компенсацию за просрочку выплат. Ознакомьте сотрудницу с решениями суда в пользу работодателей по подобным спорам (апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.2018 № 33–15171/2018).

Трудовая премия облагается НДФЛ (подп. 6 п. 1 ст. 208 НК). Удержите налог в момент выплаты бонуса. Перечислите его в бюджет не позднее рабочего дня, следующего за выплатой (п. 6 ст. 226 НК).

Производственную премию надо отразить в 6-НДФЛ (утв. приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@). Ее можно записать в одном блоке с зарплатой за текущий месяц. Ведь даты начисления выплат и перечисления налога в бюджет совпадают.

Премия облагается страховыми взносами. Включите ее в базу за месяц, когда начислили (п. 1 ст. 424 НК).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7