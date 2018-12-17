Это зависит от того, когда вы перечислили оплату.

Контрагент не сообщил компании о том, что в его банке начались проблемы и деньги нужно перечислять на другой счет. Надо ли платить повторно, зависит от того, поступили деньги в кредитную организацию с отозванной лицензией или нет.

Если компания перечислила оплату уже после того, как банк приостановил работу, деньги должны вернуться на ваш счет. Ведь после отзыва лицензии кредитная организация не вправе принимать и зачислять платежи (п. 5 ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395–1, п. 1.1 Указания ЦБ от 05.07.2007 № 1853-У).

Банк мог зачислить платеж, если вы направили поручение еще до отзыва лицензии. В таком случае вы свое обязательство выполнили (ст. 316, п. 1 ст. 408 ГК). Контрагент вправе требовать деньги от банка. Вернуть их поставщик сможет в ходе банкротства либо ликвидации кредитной организации, если у банка хватит активов (ст. 20 Закона № 395–1, п. 1 ст. 189.64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

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