1218 декабря 2018

У нас торговая компания. В этом году будем проводить добровольную вакцинацию сотрудников от гриппа. Мы вправе учесть расходы на такое мероприятие?

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отвечает:

Вы вправе учесть расходы на вакцинацию.

Работодатель заинтересован в прививке сотрудников от гриппа. Из-за их частых болезней у компании может снизиться прибыль. А значит, траты на прививки обоснованны. Минфин разрешает списывать такие расходы как прочие (письмо от 23.11.2017 № 03-03-06/1/77634).

Чтобы учесть расходы, издайте приказ руководителя. В нем сошлитесь на требования законодательства по охране труда и эпидемиологической безопасности (ст. 212 ТК, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 5.1 постановления Главного государственного санитарного врача от 25.06.2018 № 38).

Когда будете отвечать на вопросы налоговиков, подчеркните, что провели вакцинацию в интересах компании. Кроме того, предусмотрите правила о прививках в коллективном договоре или внутреннем положении компании.

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