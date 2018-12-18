4718 декабря 2018

Из инспекции прислали по электронке в одном письме два требования. Одно – об уплате налога, другое – о представлении пояснений. На первое нужно отправить квитанцию о приеме в течение одного рабочего дня, на второе – шести дней. Отправить уведомление можно только один раз. Мы вправе сделать это в течение шести дней?

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отвечает:

Лучше не рисковать и не затягивать с уведомлением.

Налоговики отсчитывают срок исполнения требования со дня отправки квитанции о том, что компания его приняла. Инспекторы ждут это уведомление на следующий рабочий день после того, как отправили электронное требование уплатить налог [п. 15 Порядка, утв. приказом ФНС от 27.02.2017 № ММВ-7-8/200@]. Если контролеры не получат документ, то могут запустить процедуру взыскания налога.

Когда есть только одна возможность уведомить налоговиков, что вы получили от них сразу два документа, выбирайте наименьший срок для уведомления.

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