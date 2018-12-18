Лучше не рисковать и не затягивать с уведомлением.

Налоговики отсчитывают срок исполнения требования со дня отправки квитанции о том, что компания его приняла. Инспекторы ждут это уведомление на следующий рабочий день после того, как отправили электронное требование уплатить налог [п. 15 Порядка, утв. приказом ФНС от 27.02.2017 № ММВ-7-8/200@]. Если контролеры не получат документ, то могут запустить процедуру взыскания налога.

Когда есть только одна возможность уведомить налоговиков, что вы получили от них сразу два документа, выбирайте наименьший срок для уведомления.

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