Можно списать расходы на обучение чужих сотрудников, но есть риски.

Компания обязана выполнить условия сделки. Если в договоре с субподрядчиком вы указали, что обучите его персонал, и подтвердили это документами, то налоговики посчитают траты обоснованными. Так сообщили нам инспекторы. Расходы спишите в прочие (ст. 264 НК).

Но контролеры предупредили, что траты на персонал исполнителя проверят на признаки необоснованной налоговой выгоды.

Кроме того, такие расходы учитывать опасно, если условие об учебе отсутствует в договоре с контрагентом. В этом случае контролеры их не признают и доначислят налог на прибыль.

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