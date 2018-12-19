1519 декабря 2018

Уволили сотрудника за прогулы. За расчетом не пришел. Сумму к выплате задепонировали. Как заполнить 6-НДФЛ?

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отвечает:

Отразите суммы в пользу работника только в разделе 1 расчета 6-НДФЛ.

Работодатель обязан рассчитать сотрудника в день увольнения. В эту дату работнику начислят зарплату, и он фактически получит доход (п. 2 ст. 223 НК). Тогда же нужно исчислить НДФЛ, но удержать налог нельзя до тех пор, пока не выплатите деньги.

Суммы заработка, которые причитаются бывшему работнику, отразите по строке 020, а суммы НДФЛ с дохода — по строке 040 раздела 1 расчета. Раздел 2 не заполняйте до тех пор, пока не выдадите работнику деньги на руки.

Компания обязана заплатить компенсацию за задержку выплат работнику, а также ее могут оштрафовать. Подтвердите, что вы подготовили деньги вовремя. Это докажет запись «депонировано» в платежной ведомости напротив Ф. И. О. работника (п. 6.5 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). Также составьте и подпишите акт о том, что сотрудник не пришел за деньгами.

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