Работница вправе обратиться за пересчетом пособия, но вряд ли его возместят.

Страхователь обязан заменить годы в расчетном периоде для декретных и пособий по уходу за ребенком, если это увеличит сумму выплат. Замена возможна, если в одном из двух лет перед годом, когда работница отправилась в декрет, она также была в отпуске по беременности или по уходу за малышом (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Бухгалтер обязан заменить годы в расчетном периоде для пособий только по заявлению работницы. При этом он не обязан информировать будущую маму о возможности выбора. В ФСС и трудинспекции нам это подтвердили. Компания не виновата в том, что у работницы пособие получилось меньше, чем могло быть. Трудинспекторы считают, что работодатель вправе, но не обязан пересчитывать пособия.

ФСС уже не возместит компании расходы на доплату старого пособия. В фонде нам разъяснили, что за пересчетом нужно обратиться в течение общего срока исковой давности по статье 196 ГК. С месяца, когда сотрудница ушла в декрет, прошло больше трех лет. Поэтому доплатить работнице за счет ФСС не получится.

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