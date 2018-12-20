3220 декабря 2018

Сотрудник в августе ходил в дополнительный отпуск на санаторно-курортное лечение. Путевку в санаторий приобрели за счет ФСС. Облагается ли страховыми взносами стоимость такой путевки?

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отвечает:

Опасно не начислять взносы на стоимость путевки работнику, даже когда ее оплатили за счет средств ФСС.

В базе по взносам не учитывают выплаты в соответствии со статьей 422 НК. Список доходов, которые не облагают страховыми взносами, закрытый. В нем нет стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников (письмо Минфина от 11.08.2017 № 03-15-06/51793).

Судьи считают оплату санаторно-курортных путевок социальной выплатой, которую не облагают страховыми взносами (определение Верховного суда от 30.03.2017 № 310-КГ17-2161). Но судьи принимали решения по спорам, где применяли старый Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ. После того как взносы стали администрировать налоговики, практика еще не сложилась. ФНС не согласилась с судами и заявила, что сейчас не будет учитывать решения по Закону № 212-ФЗ (письма от 03.09.2018 № БС-4-11/16963@, от 07.09.2018 № СА-4-7/17429@).

В НК и прежнем законе о страховых взносах правила схожие. Если готовы спорить с налоговиками, то используйте выигрышные аргументы судебных решений по старым взносам. Иначе начисляйте страховые взносы со стоимости путевок независимо от источника финансирования.

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