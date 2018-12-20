3620 декабря 2018

Менеджер забыл отправить документы контрагентам, из-за чего сделка сорвалась. Директор намерен объявить сотруднику выговор, но тот ушел в отпуск. Можно ли привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности во время его отдыха?

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отвечает:

Компания не вправе объявить работнику дисциплинарное взыскание, пока он в отпуске.

Работодатель вправе объявить менеджеру взыскание, если он не соблюдает дисциплину. К примеру, если из-за его халатности сорвалась сделка [ст. 192 ТК]. Но чтобы объявить выговор, у вас есть лишь месяц после того, как обнаружили проступок. Если же менеджер в отпуске, этот срок продлевают. Значит, у вас будет возможность наказать менеджера, как только он вернется на работу после отдыха.

С приказом о дисциплинарном взыскании ознакомьте сотрудника лично под подпись. Он должен поставить отметку, что ему известно, за какой проступок его привлекают к ответственности [абз. 6 ст. 193 ТК].

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