6520 декабря 2018

Сотрудник регулярно опаздывает на работу. Директор объявил ему замечание и не назначил очередную премию. Работник пожаловался, что зарплата за месяц получилась ниже минимальной. Он требует доплаты. Это правильно?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, доплатите сотруднику.

Вознаграждение за труд должно быть не меньше минимальной зарплаты в вашем регионе. Но даже если вы отказались выполнять соглашение о минималке, нужно платить не меньше федерального МРОТ. Сейчас он составляет 11 163 руб. [ст. 1 Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ].

Зарплата состоит из оклада, всех видов надбавок и премий. Если по какой-то причине сотруднику не начислили бонусы, то он все равно вправе получить за месяц не меньше минималки [определение Верховного суда от 23.07.2010 № 75-В10-2].

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7