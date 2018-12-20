Да, доплатите сотруднику.

Вознаграждение за труд должно быть не меньше минимальной зарплаты в вашем регионе. Но даже если вы отказались выполнять соглашение о минималке, нужно платить не меньше федерального МРОТ. Сейчас он составляет 11 163 руб. [ст. 1 Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ].

Зарплата состоит из оклада, всех видов надбавок и премий. Если по какой-то причине сотруднику не начислили бонусы, то он все равно вправе получить за месяц не меньше минималки [определение Верховного суда от 23.07.2010 № 75-В10-2].

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