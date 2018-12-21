4321 декабря 2018

Работница отправилась в отпуск, а потом прислала заявление об увольнении. Мы все оформили, но сотрудница не едет за трудовой книжкой. Мы ждем ее уже больше месяца, хотя нужно было выдать ей документы при увольнении. Сотрудница может потребовать компенсацию за то, что мы поздно выдали ей трудовую книжку?

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отвечает:

Да, работница вправе потребовать компенсацию. Но только если без трудовой книжки не смогла устроиться на новую работу. Это могут подтвердить, например, письменные отказы в трудоустройстве. Из них должно следовать, что сотрудницу не взяли на работу потому, что она не предъявила трудовую книжку. Если работница не докажет, что без документа не смогла устроиться на работу, судьи будут на стороне компании [апелляционное определение Верховного суда Республики Марий-Эл от 24.07.2018 № 33–1207/2018].

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