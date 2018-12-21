Да, работница вправе потребовать компенсацию. Но только если без трудовой книжки не смогла устроиться на новую работу. Это могут подтвердить, например, письменные отказы в трудоустройстве. Из них должно следовать, что сотрудницу не взяли на работу потому, что она не предъявила трудовую книжку. Если работница не докажет, что без документа не смогла устроиться на работу, судьи будут на стороне компании [апелляционное определение Верховного суда Республики Марий-Эл от 24.07.2018 № 33–1207/2018].

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