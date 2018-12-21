Да, можете отпустить директора в отпуск на длительный срок.

Сотрудник вправе получить ежегодный отпуск не меньше 28 календарных дней [абз. 1 ст. 115 ТК]. Поэтому вы вправе отпустить директора в отпуск длительностью в полгода. Тем более что вы уже давно обязаны были предоставить руководителю отдых.

Если сотрудник уходит в отпуск с последующим увольнением, то его нужно рассчитать. Отпускные выдайте за три календарных дня до отдыха, а зарплату и иные выплаты — в последний рабочий день [ст. 136, 140 ТК, письма Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1, от 25.05.2011 № 1449-6-1].

Также можно выдать директору при увольнении компенсацию за все 180 дней неиспользованного отпуска [ст. 127 ТК].

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