Обычно, когда директор отсутствует, его обязанности исполняет заместитель. Если же такого сотрудника нет, то вы вправе поступить одним из двух способов. Первый вариант — поручите выполнять функции руководителя кому-либо из сотрудников компании. Второй способ — можно дополнить штатное расписание на время должностью заместителя директора и принять на нее кандидата, который в будущем займет пост руководителя.

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