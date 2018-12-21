6821 декабря 2018

Директор уходит в отпуск на пол года с последующим увольнением. Получается, что на время отпуска нам нужно искать нового директора? Как его оформить в штат, если старого директора еще не уволили?

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отвечает:

Обычно, когда директор отсутствует, его обязанности исполняет заместитель. Если же такого сотрудника нет, то вы вправе поступить одним из двух способов. Первый вариант — поручите выполнять функции руководителя кому-либо из сотрудников компании. Второй способ — можно дополнить штатное расписание на время должностью заместителя директора и принять на нее кандидата, который в будущем займет пост руководителя.

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