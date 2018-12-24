8424 декабря 2018

Сотрудник купил на свои деньги канцтовары для компании. Чтобы выплатить ему компенсацию, обязательно ли составлять авансовый отчет?

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отвечает:

Сотрудник может не оформлять авансовый отчет на покупку.

Авансовый отчет составляют работники, которые на расходы получили деньги от компании (подп. 6.3 п. 6 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). В вашем случае сотруднику ничего не выдавали, отчитываться ему не за что.

Сотрудник вправе получить возмещение своих трат в пользу компании (ст. 164 ТК). Он или его руководитель может написать на имя директора служебную записку с просьбой возместить расходы.

В документе пропишите перечень покупок, их количество и стоимость. Иначе ревизоры при проверке могут подумать, что компания возместила сотруднику его личные траты.

Компания обязана принять к учету материальные запасы на основании первичных документов.

Поэтому отразите в служебной записке все необходимые реквизиты первички. Приложите к записке оправдательные документы. Например, кассовые чеки, товарные накладные и т. д.

Когда директор подпишет документ, оприходуйте покупки. Налоговики подтвердили, что в этом случае компания вправе признать расходы на канцтовары, даже если не поручала их покупать.

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