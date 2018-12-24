6724 декабря 2018

У нас в компании на счете 10 «Материалы» больше пяти лет числятся непригодные железобетонные балки. Какие документы нужно оформить, чтобы перевести их в строительный мусор и списать?

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отвечает:

Спишите стоимость балок по акту о том, что они непригодны.

Компании оценивают состояние имущества во время инвентаризации. Ее проводят перед тем, как составлять годовую бухгалтерскую отчетность, и в иных обязательных случаях.

Инвентаризация потребуется, например, если обнаружили, что имущество компании испортилось (ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 27 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Когда и как проводить внеочередную ревизию, записывают в учетной политике компании. Проверьте, какие правила прописали в политике.

Чтобы составить документ о том, что имущество уже нельзя использовать по назначению, назначьте комиссию приказом руководителя.

Комиссия составит акт, из которого будет видно, какие материалы стали негодными. Для этого подойдет форма № ТОРГ-15 «Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей». На основании этой бумаги вы можете списать непригодные материалы в бухгалтерском учете.

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