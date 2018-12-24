3724 декабря 2018

Компании срочно нужны были деньги, поэтому продали основное средство. Сейчас оно понадобилось нам в производстве. Если мы арендуем у своего покупателя наш бывший станок, проверяющие снимут расходы?

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отвечает:

С контролерами могут быть проблемы, они заподозрят схему.

Организация вправе арендовать технику, если это необходимо в производстве. Не важно, что актив ранее принадлежал ей. Запрета на аренду бывшей собственности нет (ст. 607 ГК).

Инспекторы подозревают, что компания продала имущество фиктивно, чтобы необоснованно экономить на платежах в бюджет. Сделку купли-продажи контролеры посчитают притворной (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.02.2018 № Ф04-5804/2017). Они могут решить, что аренда тоже притворная, и снимут расходы.

Необходимо обосновать сделки, чтобы отбиться от претензий налоговиков. Например, тем, что компании потребовалось оплатить долг, поэтому она продала имущество. В вашем регионе практика не сложилась, но в других округах налоговики проигрывали компаниям споры о расходах на аренду бывшей собственности (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.04.2017 № А13-8257/2016).

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