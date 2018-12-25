Безопаснее не заявлять вычет по счету-фактуре с датой раньше отгрузки товаров.

По правилам счет-фактуру нужно предъявить покупателю в течение пяти календарных дней после отгрузки либо после того, как оказали услуги заказчику. Поэтому в Минфине считают, что досрочный документ не соответствует НК, а потому не может обосновать вычеты (письмо от 05.06.2018 № 03-07-09/38397). Но ошибочная дата в счете-фактуре не мешает определить стоимость товаров и сумму налога (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК). Значит, налоговики не вправе отказать в вычетах из-за того, что в документе не та дата.

Но если инспекторы найдут признаки схемы, они снимут вычеты, а недостатки в документах используют как дополнительное доказательство. Судьи в таких случаях на стороне налоговиков (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.02.2014 № А03-5992/2013).

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