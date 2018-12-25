Компенсацию рассчитайте по двум разным ключевым ставкам. Трудинспекторы вправе выписать штраф, если придут с проверкой.

Компания обязана компенсировать задержку зарплаты. За каждый день просрочки, в том числе за день выплаты, сотруднику положены проценты — не ниже 1/150 ставки ЦБ (ст. 236 ТК). Ставку нужно брать ту, которая действовала на каждый день задержки.

Компенсация за задержку зарплаты — это гарантия для сотрудника. То, что компания перечислила компенсацию, не исключает право проверяющих оштрафовать компанию на проверке. За нарушение трудинспекторы могут выписать штраф от 30 до 50 тыс. руб., руководителю — от 10 до 20 тыс. руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП).

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