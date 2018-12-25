Удерживайте НДФЛ с аванса, только если выдаете его в последний день месяца.

Компания исчисляет НДФЛ на дату получения дохода. Для зарплаты это последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 НК). Если компания выдает первую часть зарплаты раньше, удерживать НДФЛ не нужно. Налог исчислите в последний день месяца, а удержите при окончательном расчете (письма ФНС от 15.01.2016 № БС-4-11/320, Минфина от 03.07.2013 № 03-04-05/25494).

Формально инспекторы не вправе оштрафовать компанию, если она удержит налог раньше даты дохода. Для этого в НК нет оснований.

Некоторые налоговики на местах не засчитывают как уплату налога досрочный НДФЛ. Не исключено, что доказывать свою правоту потребуется в суде, а практика еще не сложилась. Компания вправе выдать зарплату за первую половину месяца в последний день текущего месяца, а рассчитаться с работниками окончательно 15-го числа следующего (ст. 136 ТК). Если вы выдаете зарплату в эти дни, налог удерживайте и с первой, и со второй части оплаты (определение Верховного суда от 11.05.2016 № 309-КГ16-1804).

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