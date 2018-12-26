4326 декабря 2018

Сотрудник прошел обучение в вузе за счет компании, но увольняется раньше срока по договору. Теперь он должен возместить компании расходы. Пробивать ли чек на онлайн-кассе?

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отвечает:

Пробивать чек не нужно.

Работник обязан возместить компании затраты на обучение, если он увольняется раньше оговоренного срока. Плату за учебу нужно компенсировать пропорционально фактически неотработанному времени. Но только при условии, что работник расторгает договор без уважительной причины, а также если в договоре не предусмотрены другие условия (ст. 249 ТК).

Компания пробивает чек, если рассчитывается с «физиком». А расчеты — это прием и выдача денег за товары, работы или услуги (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Обучение сотрудник проходил не в компании, а в вузе. Значит, он не оплачивает ваши услуги, а только компенсирует расходы. Пробивать в таком случае чек не требуется (письмо ФНС от 14.08.2018 № АС-4-20/15707).

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