Вы вправе использовать собственные нормы.

Недавно Минтранс обновил методичку с нормами расхода топлива для автомобилей (распоряжение от 06.04.2018 № НА-51-р). В частности, чиновники добавили лимиты для УАЗ-3163-10 Patriot (ЗМЗ-40905). Норматив расхода — 13,8 л на 100 км. Пока этого значения не было, компании разрабатывали собственные нормативы. Для этого проводили контрольные замеры, использовали техническую документацию либо обращались в специализированную организацию (письмо Минфина от 10.06.2011 № 03-03-06/4/67).

Нормы Минтранса всегда были лишь рекомендацией для компаний. Кодекс разрешает списывать расходы на содержание автомобилей, но не требует нормировать траты на бензин (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК). Это подтверждают чиновники (письмо Минфина от 27.01.2014 № 03-03-06/1/2875).

Вы вправе продолжать использовать собственные нормативы. Не важно, что они больше, чем в обновленных рекомендациях Минтранса.

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