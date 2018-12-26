1626 декабря 2018

У нас в парке есть автомобили УАЗ Patriot. Минтранс ввел нормы топлива для этих машин. Раньше мы устанавливали собственные показатели, они больше. Теперь нужно пересмотреть нормы расходов на бензин?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Вы вправе использовать собственные нормы.

Недавно Минтранс обновил методичку с нормами расхода топлива для автомобилей (распоряжение от 06.04.2018 № НА-51-р). В частности, чиновники добавили лимиты для УАЗ-3163-10 Patriot (ЗМЗ-40905). Норматив расхода — 13,8 л на 100 км. Пока этого значения не было, компании разрабатывали собственные нормативы. Для этого проводили контрольные замеры, использовали техническую документацию либо обращались в специализированную организацию (письмо Минфина от 10.06.2011 № 03-03-06/4/67).

Нормы Минтранса всегда были лишь рекомендацией для компаний. Кодекс разрешает списывать расходы на содержание автомобилей, но не требует нормировать траты на бензин (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК). Это подтверждают чиновники (письмо Минфина от 27.01.2014 № 03-03-06/1/2875).

Вы вправе продолжать использовать собственные нормативы. Не важно, что они больше, чем в обновленных рекомендациях Минтранса.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7