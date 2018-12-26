Налог на добавленную стоимость компании платят с реализации. Реализация — это переход права собственности на активы. В вашем случае реализации не происходит. Контрагент испортил ворота и компенсировал их стоимость. Такие суммы не облагаются НДС. Это подтверждают чиновники и налоговики (письма Минфина от 14.02.2012 № 03-07-11/41, от 12.04.2013 № 03-07-11/12363, ФНС от 18.03.2016 № СД-3-3/1141).

Восстанавливать НДС с испорченного имущества тоже не нужно. Такого основания в кодексе нет (решение ВАС от 23.10.2006 № 10652/06, письма Минфина от 15.03.2018 № 03-03-06/1/15834, ФНС от 21.05.2015 № ГД-4-3/8627@). Таким образом, не требуется платить НДС из-за поломанных ворот.

Что касается материалов и работ по ремонту, вы вправе заявить по ним вычет. Главное — использовать ворота в деятельности, которая облагается НДС (подп. 1 п. 2 ст. 171 НК).

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