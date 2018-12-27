1727 декабря 2018

Сейчас электронные подписи формируют по ГОСТ Р 34.10–2001. ФСБ письмом от 31.01.2014 № 149/7/1/3–58 объявила о переходе на новый ГОСТ Р 34.10–2012. Прежний стандарт запретили использовать после 31 декабря 2018 года. Но недавно его действие продлили еще на год — до 31 декабря 2019 года. Что это означает для компаний?

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отвечает:

Изменение означает, что срочной и массовой замены электронных подписей не будет. Всем компаниям не нужно до конца 2018 года менять действующий сертификат на новый.

Если бы срок не продлили, нагрузка на удостоверяющие центры была бы колоссальная. Перенос сроков позволил избежать ажиотажа. Удостоверяющие центры смогут планово перевыпустить пользователям сертификаты. То есть, когда закончится срок действия сертификата по ГОСТ 2001, компания при обновлении получит сертификат по новому стандарту.

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