Изменение означает, что срочной и массовой замены электронных подписей не будет. Всем компаниям не нужно до конца 2018 года менять действующий сертификат на новый.

Если бы срок не продлили, нагрузка на удостоверяющие центры была бы колоссальная. Перенос сроков позволил избежать ажиотажа. Удостоверяющие центры смогут планово перевыпустить пользователям сертификаты. То есть, когда закончится срок действия сертификата по ГОСТ 2001, компания при обновлении получит сертификат по новому стандарту.

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