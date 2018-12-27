Нет, не вправе.

Инспекторы вправе затребовать у компании документы по сделкам с контрагентами. У компании есть два способа отреагировать на требование без штрафа: представить бумаги или сообщить, что у нее нет документов. Сделать это надо в течение 10 рабочих дней [п. 5 ст. 93.1 НК].

НК не освобождает компанию от представления бумаг, если она не отразила счета-фактуры в книге покупок. Следовательно, если вы не выполните требование ревизоров, вас оштрафуют на 200 руб. за каждый неподанный документ [п. 1 ст. 126 НК].

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