3927 декабря 2018

Налоговики проводят камеральную проверку декларации по НДС за II квартал. Ревизоры вызывают директора для пояснений согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 31 НК. Также налоговики попросили принести документы. Мы не подавали корректировок, на все требования отвечаем в срок. Можно ли проигнорировать требование инспекторов?

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отвечает:

Безопаснее этого не делать.

Налоговики вправе вызывать налогоплательщика для дачи пояснений [подп. 4 п. 1 ст. 31 НК]. При этом инспекторы не вправе требовать какие-либо документы по статье 31 НК. Более того, они не вправе выбрать, какой именно работник должен прийти и отвечать на вопросы. Следовательно, требование незаконно. Но чтобы избежать споров с проверяющими, безопаснее сообщить им об этом, а не оставлять вызов без ответа.

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