Безопаснее этого не делать.

Налоговики вправе вызывать налогоплательщика для дачи пояснений [подп. 4 п. 1 ст. 31 НК]. При этом инспекторы не вправе требовать какие-либо документы по статье 31 НК. Более того, они не вправе выбрать, какой именно работник должен прийти и отвечать на вопросы. Следовательно, требование незаконно. Но чтобы избежать споров с проверяющими, безопаснее сообщить им об этом, а не оставлять вызов без ответа.

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