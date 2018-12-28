1528 декабря 2018

Предприниматель на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» приобрел в 2017 году земельный участок с целью перепродажи. В 2018 году продал участок с рассрочкой оплаты на три года. По договору право собственности перешло к покупателю в момент, когда подписали акт приема-передачи. Как учесть расходы на покупку земли?

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отвечает:

Расходы на покупку учитывайте на день, когда земля стала собственностью приобретателя.

Стоимость товаров для перепродажи на упрощенке списывают в расходы. Для этого нужно оплатить поставщику товар, принять его к учету и продать (подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). Ждать, когда покупатель перечислит деньги, не нужно.

Реализация — это передача покупателю права собственности на товар на возмездной или безвозмездной основе (п. 1 ст. 39 НК). Земельный участок можно считать товаром (постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.10.2013 № А41-4191/13).

На упрощенной системе можно списать как расходы на товар стоимость земельного участка, если его покупали для перепродажи (письмо Минфина от 28.02.2013 № 03-11-06/2/5946). При этом в других случаях затраты на покупку земли на упрощенке не учитываются.

Расходы на покупку земельного участка учтите после фактической передачи права собственности покупателю независимо от того, когда поступает оплата (постановление Президиума ВАС от 29.06.2010 № 808/10). Списать можно только ту часть стоимости, которую вы сами оплатили при покупке участка.

Некоторые налоговики на местах считают, что компании нужно списывать расходы пропорционально оплате, которую частями получают от покупателя.

Это рискованно, ведь расходы нужно учитывать в том периоде, когда компания получила на это право. Если инспекторы будут проверять годы, следующие за тем, когда вы продали участок, они могут снять расходы.

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