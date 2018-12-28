1128 декабря 2018

Отправили уточненную декларацию по НДС с доплатой. Но платежку оформили как на текущий налог. Нам зачтут налог за период, который уточняем?

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отвечает:

Налоговики зачтут ваш платеж для уточненки.

Компанию не оштрафуют за недоимку, если самостоятельно скорректировать отчетность. Но перед тем как представить уточненку, необходимо заплатить недостающую сумму налога и пени.

В платежке на самостоятельную доплату налога по уточненке в поле «Основание платежа» нужно поставить код ЗД (п. 7 приложения 2 к приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н). Это значит, что налоговики не требовали доплаты, а компания провела ее добровольно. Вы проставили в поручении код для оплаты налогов за текущий период — ТП.

Платеж можно уточнить, если неверно поставили реквизиты. Налоговики на местах считают, что ошибка в поле 106 платежного поручения не критична.

Если компания оформила платежку как на текущий налог, то деньги все равно поступят в бюджет. Получится переплата. Инспектор зачтет эту сумму в счет недоимки, когда после оплаты получит уточненку.

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