С компании не попросят налог за бизнесмена.

Некоторые предприниматели используют для бизнеса не расчетный, а текущий счет. Бизнесмен вправе применить для расчетов банковскую карту, которую выдали ему как обычному «физику» (письмо ФНС от 20.06.2018 № ЕД-3-2/4043@). А компания может переводить оплату за товар или услуги на текущий счет бизнесмена (ст. 845, 849 ГК).

Предприниматель обязан сам отчитаться о доходах. Это не зависит от того, на какой счет поступили деньги (письмо ФНС от 05.09.2018 № БС-3-11/6210@). Поэтому компания не становится налоговым агентом, когда переводит плату на личную карточку предпринимателя. Бизнесмен на общем режиме сам за себя платит НДФЛ и страховые взносы (подп. 1 п. 1 ст. 227, подп. 2 п. 1 ст. 419 НК).

Безопаснее проверять записи о предпринимателе в ЕГРИП перед тем, как провести оплату. Если он закрыл бизнес, то с его доходов нужно будет платить НДФЛ как за обычного «физика». Инспекторы оштрафуют, даже если компания не знала, что стала налоговым агентом (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.07.2018 № А38-2712/2017).

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