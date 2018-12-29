1829 декабря 2018

Сейчас электронные подписи формируют по ГОСТ Р 34.10–2001. ФСБ письмом от 31.01.2014 № 149/7/1/3–58 объявила о переходе на новый ГОСТ Р 34.10–2012. Для чего меняют ГОСТ? В чем была проблема с электронными подписями старого образца?

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отвечает:

Новая электронная подпись будет более устойчивой к взлому.

Версии ГОСТа отличаются требованиями к алгоритму шифрования. Его меняют, чтобы усилить защиту электронной подписи от подделки.

Подпись, которую сформировали в соответствии с прежним стандартом, достаточно защищена. ГОСТ Р 34.10–2001 надежный, и его замена не связана с какими-то проблемами в безопасности. Переход на новый стандарт давно запланирован.

Дело в том, что стандарты меняют редко, а технические изменения происходят быстро. У алгоритмов шифрования должен быть запас стойкости на несколько лет вперед.

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