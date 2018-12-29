Вам не нужно платить торговый сбор.

Компании платят торговый сбор, если используют для торговли движимое и недвижимое имущество. Но только если в регионе действует торговый сбор. В Москве его платят с 2015 года (ст. 1 Закона Москвы от 17.12.2014 № 62).

Складские помещения считают объектом налогообложения, если компания продает со склада (п. 1 ст. 412, подп. 4 п. 2 ст. 413 НК). При этом в Москве не прописали налоговую ставку для торговли со складов. Поэтому платить торговый сбор не нужно (письмо Департамента финансов Москвы от 17.03.2015 № 90-01-01-07-38/15).

Но если покупатели могут выбрать и оплатить товар в офисе компании, то налоговики посчитают его торговым объектом. В этом случае уплаты сбора не избежать (письмо Минфина от 15.07.2015 № 03-11-10/40730).

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