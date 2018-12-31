1631 декабря 2018

Сотрудник написал заявление на отпуск без сохранения зарплаты. Когда вернулся, сказал, что ошибся, и потребовал отпускные. Сотруднику был положен отпуск по графику, но кадры это не проверили. Можно ли исправить приказ и считать отпуск ежегодным?

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отвечает:

Вы не вправе заменить отпуск без сохранения зарплаты на ежегодный, после того как работник его отгулял.

Компания обязана предоставить работнику ежегодный очередной отпуск по графику. Также сотрудник вправе по заявлению получить отпуск без сохранения заработной платы, если компания согласится его отпустить (ст. 128 ТК). Вы выполнили просьбу сотрудника.

Трудинспекторы подтвердили: организация не виновата в том, что работник ошибся в заявлении. Тем более что для отпуска по графику заявление не требуется. Работодатель может согласиться исправить приказ об отпуске и считать его ежегодным очередным. Но тогда получится, что компания нарушила срок выплаты отпускных. Их выдают не меньше чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК).

По заявлению сотрудник получил отпуск без оплаты, а очередной не использовал. График отпусков нужно скорректировать. Договоритесь с сотрудником, когда он использует дни (ст. 124 ТК).

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