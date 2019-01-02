Безопаснее отразить доходы в текущем периоде.

Компания обязана признать доход в размере кредиторки, когда истек срок исковой давности (п. 18 ст. 250 НК). Другим основанием списать просроченный долг может стать исключение контрагента из ЕГРЮЛ (письмо Минфина от 09.02.2018 № 03-03-06/1/7837).

Доходы нужно признать именно в том периоде, когда кредиторка стала безнадежной. Иначе компания занизит налог на прибыль за текущий год. В вашем случае главбух поступила наоборот — признала доходы раньше времени. Из-за чего компания переплатила налог. Поэтому ошибку в предыдущем периоде исправлять не обязательно (п. 1 ст. 81 НК). Но это не значит, что в текущем квартале можно не отражать в доходах кредиторку.

Налоговики посчитают, что вы занизили доходы. Не важно, что в прошлом году вы переплатили в бюджет. Инспекторы доначислят налог, пени и оштрафуют на 20 процентов от суммы недоимки (п. 1 ст. 122 НК).

Инспекторы обязаны зачесть в счет недостающей суммы аванса прошлогоднюю переплату. Тогда они не оштрафуют и пеней тоже не будет. Но пока вы не сдадите уточненку за прошлый год, о переплате налоговикам не известно. После камералки уточнений в карточке расчетов с бюджетом отразят переплату. Ее можно зачесть или вернуть (приказ ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@).

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